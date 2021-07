V Beluši nasvietili za takmer 62 000 eur osem priechodov pre chodcov

Beluša 2. júla (TASR) – Priechody pre chodcov v obci Beluša v Púchovskom okrese budú bezpečnejšie. Obec investovala do ich nasvietenia takmer 62 000 eur.



Ako informoval prednosta Obecného úradu v Beluši Patrik Štrbák, v obci zabezpečil nasvietenie jedného priechodu pre chodcov Trenčiansky samosprávny kraj, obec sa rozhodla pokračovať vo zvýšení bezpečnosti po celej obci nasvietením ďalších ôsmich priechodov na hlavnej ceste I/61. Urobí tak napriek tomu, že cesta je v správe Slovenskej správy ciest, obec však považuje bezpečnosť občanov za kľúčovú.



„Osvetlenie ôsmich priechodov je zvýraznené vo forme dvoch výstražných LED svetiel a detektoru pohybu. Ak sa dostane chodec do detekčnej zóny, detektory pohybu umiestnené na oboch stranách priechodu ho zachytia a okamžite aktivujú výstražné LED svetlá. Tie začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú, potom zhasnú. Systém je napájaný z verejného osvetlenia, ale vďaka akumulátoru je funkčný 24 hodín,“ doplnil Štrbák.



Ako dodal, obec osvetlenie priechodov financovala z rezervného fondu, jeho čerpanie schválilo obecné zastupiteľstvo. Na základe finančných možností chce obec v druhej polovici tohto a začiatkom budúceho roka nasvietiť ďalšie priechody na cestách smerom do Púchova a Považskej Bystrice.