Ranné kolóny: V Bratislave a na vjazdoch do hlavného mesta sa zdržíte

Bratislava 12. júna (TASR) - Na viacerých miestach Bratislavy, ako aj na vjazdoch do hlavného mesta hlásia vodiči v pondelok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z Prístavného mosta na Einsteinovu, podľa Zelenej vlny RTVS sa vodiči zdržia krátko. Na bratislavskej diaľnici D1 na Prístavnom moste v smere do Petržalky hlásia vodiči približne sedemminútové zdržanie. Rovnaký čas si počkajú v kolóne aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere od Malaciek.



Na vjazde do Bratislavy po D1 smerom zo Senca si autá počkajú približne desať minút. Rovnako sa zdržia v úseku na vjazde do hlavného mesta z Bernolákova po starej Seneckej ceste.