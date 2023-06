V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, zdržíte sa niekoľko minút

Bratislava 28. júna (TASR) - V Bratislave a okolí sa v stredu ráno tvoria na viacerých miestach kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči si postoja do 15 minút na diaľnici D2 z Lozorna v smere Stupava - Lamač. Rovnako tiež na diaľnici D1 v smere Senec - Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka.



Na vjazde do centra hlavného mesta sa vodiči zdržia do desať minút na Račianskej ulici. Premávka sa spomaľuje aj z Malinova na Most pri Bratislave a pred Sládkovičovom, v smere od Senca.



Do 15 minút si postoja aj z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji.