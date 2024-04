Zdržíte sa: V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásená je i nehoda

Bratislava 29. apríla (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí v pondelok ráno komplikujú viaceré kolóny. Hlásená je aj nehoda. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda je na Boroch smerom do Devínskej Novej Vsi, rátať tam treba so zdržaním.



Kolóna na desať minút je na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Rovnako si vodiči postoja aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej ulici smerom na starú Seneckú cestu.



Tiež sa vodiči zdržia asi 20 minút na Račianskej ulici smerom do centra v opravovanom úseku.



Kolízne situácie môžu vznikať na križovatke Račianska ulica a Pekná cesta pre nefunkčné semafory. V bratislavskej Vrakuni zas treba rátať s obmedzením pre opravu zábradlia na moste na Hradskej ulici. V úseku sú zúžené pruhy a vodiči sa majú riadiť dočasnými dopravnými značkami.