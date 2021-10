PONDELKOVÉ RÁNO S KOLÓNAMI: Pred Bratislavou sa zdržíte 45 minút

Bratislava 18. októbra (TASR) - V Bratislave a okolí sa v pondelok ráno tvoria kolóny, dôvodom sú aj nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Najdlhšie si vodiči počkajú v kolóne na D1 v smere zo Senca do Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Zdržanie odhaduje Zelená vlna na 45 minút, aj keď nehodu už odstránili. Stella centrum vodičom odporúča použiť od Senca staré cesty.



Kolóna je aj na Račianskej ulici smerom do centra. Vodiči si tam postoja asi 15 minút. V oboch smeroch sa vodiči zdržia na Tomášikovej ulici medzi Seberíniho a Obilnou. Vodiči si krátko počkajú aj na Lamačskej ceste pri Mokrohájskej smerom do centra. Stella centrum uvádza, že vodiči majú so spomalením a kolónou rátať už od výjazdu z D2.



Ďalšia nehoda je na Tomášikovej ulici za kostolom smerom na Ružinovskú. Pätnásťminútová kolóna je aj na Gagarinovej ulici za predajňou automobilov v smere do centra. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným. Nehoda pribudla aj na Lamačskej ceste v smere do centra. Blokovaný tam je stredný pruh, zdržanie je krátke.



Na úseku D2 Stupava - Lamač - Sitina - Mlynská dolina si vodiči postoja do 15 minút. Dvadsaťminútová kolóna je aj na úseku Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava.