V Bratislave a okolí sa vodiči zdržia v kolónach

Bratislava 12. augusta (TASR) – Na viacerých hlavných ťahoch do hlavného mesta je potrebné rátať so zdržaním. Kolóna a 15-minútové zdržanie je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



V Bratislave na križovatke Prístavná - Košická a Landererova sa zrazili dve osobné autá, vodiči sa krátko zdržia vo všetkých smeroch. Kolóny sa tvoria aj na Ulici Svornosti a Slovnaftská v smere do centra, a to do 10 minút. Na 20-minútovú kolónu vodiči upozorňujú na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Zdržanie je aj na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava, a to do 10 minút.



Na kolóny vodiči upozorňujú na viacerých miestach Slovenska. Na trase Čadca – Kysucké Nové Mesto – Žilina si vodiči počkajú do 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej hlásia zdržanie 15 minút. Rovnaké zdržanie je aj na R1 pri Hronskej Breznici v oboch smeroch.