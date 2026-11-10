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V Bratislave sa tvoria kolóny: Ktorým úsekom sa radšej vyhnúť?
V hlavnom meste sa tvoria 20-minútové kolóny na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - V Bratislave aj smerom do hlavného mesta sa tvoria v utorok ráno kolóny. Asi 40 minút stratia vodiči na diaľnici D2 smerom do Bratislavy z Malaciek, vyše polhodinu sa zdržia na D1 smerom zo Senca až po Prístavný most. Zelená vlna STVR o tom informuje na webe.
V hlavnom meste sa tvoria 20-minútové kolóny na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, tiež na Račianskej smerom do centra. Rovnako na Rožňavskej i Vajnorskej smerom do centra.
V hlavnom meste sa tvoria 20-minútové kolóny na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, tiež na Račianskej smerom do centra. Rovnako na Rožňavskej i Vajnorskej smerom do centra.