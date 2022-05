KOLÓNY V BRATISLAVE: Na Račianskom mýte zrazil autobus chodca

Bratislava 20. mája (TASR) – Na Račianskom mýte smerom na Trnavské mýto v Bratislave došlo v piatok ráno k zrážke autobusu s chodcom. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Blokovaný je pravý jazdný pruh a vodiči musia v tomto úseku rátať so zdržaním.



Podľa Stella centra na D1 v smere od Zlatých Pieskov do Petržalky sa vodiči zdržia do desiatich minút. Na Prístavnom moste pracujú cestári.