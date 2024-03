V Bratislave hlásia niekoľko kolón

Bratislava 18. marca (TASR) - Na vjazde do Bratislavy zo Senca po Starej Seneckej ceste hlásia v pondelok kolónu s desať až 15-minútovým zdržaním. V Bratislave na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi sa vodiči zdržia 15 až 20 minút. Zelená vlna RTVS o tom informovala na svojom webe.



Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na obmedzenie v obci Vinosady, smerom na Pezinok. "Upozorňujeme vodičov, že dnes v čase približne od 9.00 h bude cesta z Modry smer Pezinok jednosmerná, vodiči sa do mesta Modra z Pezinka dostanú len po obchádzkovej trase cez obec Šenkvice. Dôvodom obmedzenia je rekonštrukcia cesty II/502, pričom dĺžka obmedzenia bude na nevyhnutne potrebný čas - až do odvolania," uviedla. Zároveň žiada vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa dopravným značením.