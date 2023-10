Doprava v Bratislave i smerom do Bratislavy sa opäť mierne spomaľuje

Bratislava 18. októbra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Na Karloveskej ulici pri Námestí sv. Františka smerom do centra zrazila električka chodca. Blokovaný je ľavý pruh. Doprava sa spomaľuje. Nehodu hlásia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 na 54. kilometri v ľavom pruhu. Zdržanie je 20-minútové. Desaťminútová kolóna je na Pražskej ulici smerom na Patrónku.