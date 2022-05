Vodiči si v Bratislave postoja v kolónach, na Mierovej sa stala nehoda

Bratislava 19. mája (TASR) – Doprava v Bratislave je vo štvrtok ráno na viacerých úsekoch spomalená. Vodiči si v kolónach postoja okolo desiatich minút.



Vodiči si minimálne desať minút postoja v kolónach na Račianskej v smere do centra mesta. Rovnaké zdržanie je hlásené podľa Stella centra aj na D2 v smere zo Stupavy do hlavného mesta.



S desaťminútovým zdržaním musia vodiči počítať aj na D1 na Prístavnom moste v smere od Zlatých Pieskov. Na moste pracujú cestári.



Dopravná nehoda sa vo štvrtok ráno pred 8.00 h stala v Bratislave na Mierovej pri miestnom úrade v smere na Prievozskú. Vodiči majú v tomto úseku podľa Zelenej vlny RTVS rátať so zdržaním.