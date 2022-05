Doprava v Bratislave je na viacerých úsekoch spomalená

Bratislava 23. mája (TASR) – Doprava v Bratislave je v pondelok ráno na viacerých úsekoch spomalená. Vodiči si v kolónach postoja do 15 minút.



Kolóny sa tvoria na D2 v smere zo Stupavy do hlavného mesta. Zdržanie je okolo desať minút. Informuje o tom Stella centrum. V úseku pracujú cestári, premávka je presmerovaná do náhradných pruhov.



S približne 15-minútovým zdržaním musia vodiči počítať aj v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Zdržanie do 15 minút je hlásené aj na D1 v smere od letiska na Prístavný most do Petržalky.



Situáciu na cestách komplikuje aj dopravná nehoda na konci Mosta Apollo smerom z Petržalky do centra. Vodiči sa v tomto úseku zdržia.