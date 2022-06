V Bratislave treba rátať so zdržaniami, tvoria sa kolóny

Bratislava 1. júna (TASR) – Doprava v Bratislave je v stredu ráno na viacerých úsekoch spomalená. Vodiči si v kolónach postoja do 15 minút.



Kolóny sa tvoria na D2 v smere zo Stupavy do hlavného mesta. Zdržanie je okolo desať minút. Informuje o tom Stella centrum. V hlavnom meste na Račianskej v smere do centra sa tiež tvoria kolóny, zdržanie je tiež okolo desiatich minút.



S približne 15-minútovým zdržaním musia vodiči počítať na D1 v smere zo Zlatých pieskov cez Prievoz, Prístavný most po Petržalku.



V stredu ráno sa stala aj dopravná nehoda na Šancovej pred Trnavským mýtom smerom od hlavnej stanice. Podľa Zelenej vlny RTVS je blokovaný jeden pruh a premávka sa v tomto úseku spomaľuje.