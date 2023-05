ZDRŽÍTE SA: V Bratislave komplikujú dopravu nehody a kolóny

Bratislava 22. mája 2023 (TASR) - V Bratislave v pondelok ráno komplikujú dopravu nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na nábreží pri Námestí Ľudovíta Štúra v smere k nákupnému centru je pre nehodu kolóna. Vodiči sa zdržia asi 20 minút. Na Vrakunskej ulici pred križovatkou s Podunajskou ulicou v smere z centra je nehoda. Premávka sa v oboch smeroch spomaľuje. Na Račianskej ulici v smere do centra si vodiči počkajú do desať minút.



Kolóna do desiatich minút je aj na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Vodiči sa zdržia 20 minút aj na diaľnici D1 v úseku Senec - Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka.



Na Tajovskej ulici v úseku medzi oboma križovatkami s Langsfeldovou ulicou je pre stavbu bytov uzavretá. Zastávka mestskej hromadnej dopravy je presunutá na opačnú stranu.



Zelená vlna upozorňuje, že v bratislavskom Starom meste na ulici 29. augusta pri Medickej záhrade je obmedzenie. Je tam blokovaný jeden pruh. Premávku vo voľnom pruhu riadia semafory. Dopravný servis odporúča sa tomuto úseku vyhnúť.