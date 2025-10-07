< sekcia Regióny
Doprava v Bratislave môže byť v stredu pre zhromaždenie obmedzená
Bratislavskí dopravní policajti budú cestnú premávku usmerňovať a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - V centre Bratislavy treba v stredu (8. 10.) podvečer pre zhromaždenie počítať s dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V súvislosti so stredajším verejným zhromaždením spojeným s pochodom, ktoré sa bude konať v čase od 17.30 h v širšom centre Bratislavy, upozorňujeme na možný vznik výrazného dopravného obmedzenia, najmä v blízkosti Námestia SNP, Špitálskej ulice, Amerického námestia, Odborárskeho námestia a ulíc Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Príkopová, Viktora Tegelhoffa a Bajkalská,“ uviedla.
Bratislavskí dopravní policajti budú cestnú premávku usmerňovať a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. „Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala polícia.
„V súvislosti so stredajším verejným zhromaždením spojeným s pochodom, ktoré sa bude konať v čase od 17.30 h v širšom centre Bratislavy, upozorňujeme na možný vznik výrazného dopravného obmedzenia, najmä v blízkosti Námestia SNP, Špitálskej ulice, Amerického námestia, Odborárskeho námestia a ulíc Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Príkopová, Viktora Tegelhoffa a Bajkalská,“ uviedla.
Bratislavskí dopravní policajti budú cestnú premávku usmerňovať a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. „Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala polícia.