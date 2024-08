ZDRŽÍTE SA: V Bratislave na križovatke Bajkalská - Trnavská je nehoda

Bratislava 1. augusta (TASR) - V Bratislave na križovatke Bajkalská - Trnavská cesta smerom z Ružinova sa zrazili tri osobné autá. Počítať treba s desať- až 15-minútovým zdržaním vo všetkých smeroch. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.



V Bratislave na Krasinského smerom na Trnavskú cestu upozorňujú na kolónu, v ktorej sa vodiči môžu zdržať viac ako 20 minút.



Na bratislavskej diaľnici D1 pri Darexe smerom do Senca sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Zelená vlna STVR upozorňuje na dobrzďovanie do krátkej kolóny.



V súvislosti s viacerými obmedzeniami informujú cestári o oprave bratislavskej križovatky Most Apollo - Landererova - Košická - Prístavná.



Na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste sa vodiči zdržia vo viac ako 20-minútovej kolóne. Medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou pri cestároch sa vodiči v oboch smeroch zdržia desať až 15 minút.