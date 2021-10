NA CESTÁCH V BRATISLAVE SA ZDRŽÍTE: Dôvodom sú nehody

Bratislava 27. októbra (TASR) - V Bratislave sa aj v stredu ráno tvoria na viacerých úsekoch kolóny, dôvodom sú nehody. Vodiči musia počítať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu odstraňujú pri podjazde pod Prievozskou v smere do mesta, vodiči stratia zhruba desať minút. Nehody dokumentujú aj na konci Vrakunskej v smere na Ulicu Svornosti aj na konci Kazanskej v smere na Dvojkrížnu k stanici. V oboch prípadoch sa môžu vodiči nárazovo zdržať.



Približne 20-minútové zdržanie je hlásené aj na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy, zhruba 15 minút si vodiči postoja v úseku diaľnice D2 od Stupavy cez Lamač po tunel Sitina, rovnako tak na Ráztočnej ulici smerom do centra mesta.