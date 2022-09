Doprava v Bratislave sa miestami komplikuje, hlásia nehody i kolóny

Bratislava 22. septembra (TASR) - Doprava sa vo štvrtok popoludní v Bratislave na niektorých miestach komplikuje. Na cestách v hlavnom meste sú hlásené nehody i kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



S kolónou treba počítať na diaľnici D2 smerom z Lamača do Petržalky, tunel Sitina priebežne uzatvárajú. Zdržanie je odhadované na desať minút.



Nehodu dokumentujú na Račianskej ulici za Mladou Gardou smerom z mesta, ale aj na Popradskej ulici pri cintoríne Vrakuňa smerom z mesta. Nehodu odstraňujú aj na Vajnorskej ulici pred obchodným centrom smerom zo Zlatých pieskov, kde sa zrazilo viacero áut.



Kolóny a zdržania hlásia aj na Račianskej pred železničným podjazdom Vinohrady smerom do centra, ale aj na diaľnici D1 na trase Prievoz - Prístavný most - Petržalka.