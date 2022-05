KOMPLIKÁCIE NA CESTÁCH: V Bratislave sa pre nehody tvoria kolóny

Bratislava 13. mája (TASR) - Doprava v Bratislave sa v piatok ráno na niektorých miestach začína komplikovať. Dôvodom sú dopravné nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú na Šancovej ulici pred Trnavským mýtom smerom od Pražskej ulice. Kolóna sa tvorí už od Hlavnej stanice, zdržanie je momentálne okolo 15 minút. Nehodu odstraňujú aj na Krížnej ulici za križovatkou s Karadžičovou smerom do centra.



Nehoda je tiež na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Bratislavy, kde na 71. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Kolónu a zadržanie 15 minút hlásia vodiči aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy.