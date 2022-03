Vodičov v Bratislave potrápia kolóny, na Karloveskej ulici je nehoda

Bratislava 28. marca (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v pondelok ráno mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa približne desať minút zdržia na diaľnici D1 od križovatky Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky. Kolóna sa tvorí aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Malaciek vrátane pripájača z Dúbravky.



So zdržaním treba počítať aj na Karloveskej ulici pred obratiskom električiek v smere z centra, kde sa stala dopravná nehoda. Kolóna sa tvorí tiež na Staromestskej ulici v smere na Hodžovo námestie. Vodiči sa zdržia približne 20 minút.