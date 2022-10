Vodiči v Bratislave sa zdražia, na viacerých miestach vznikajú kolóny

Bratislava 26. októbra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa asi 40 minút zdržia na ceste zo Záhorskej Bystrice do Lamača, kde sa na kruhovom objazde zrazili tri autá.



So zdržaním približne 30 minút treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, rovnaká kolóna je aj na starej ceste.