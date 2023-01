Doprava v Bratislave sa ráno na niektorých miestach opäť komplikuje

Bratislava 25. januára (TASR) - Doprava v Bratislave sa v stredu ráno začína na niektorých miestach opäť komplikovať. Hlásené sú dopravné nehody i kolóny. Upozorňujú na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú na križovatke Bajkalskej a Prievozskej ulice v smere k Prístavnému mostu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehodu odstraňujú aj na Gagarinovej ulici za pumpou v smere von z mesta, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Nehoda sa stala aj na križovatke Tomášikovej a Drieňovej ulice, vodiči by sa tam však zdržať nemali.



Vodiči si približne 15 minút postoja v kolóne na diaľnici D1 od Zlatých pieskov smerom na Prístavný most, do desiatich minút na diaľnici D2 od Stupavy smerom na Lamač.



Premávka sa nárazovo spomaľuje aj pre nehodu na D1 pri Blatnom smerom na Bratislavu, pokazené auto tam blokuje pravý jazdný pruh.