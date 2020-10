V Bratislave spôsobuje viacero nehôd veľké zdržania

Bratislava 14. októbra (TASR) - V Bratislave momentálne policajti odstraňujú viacero dopravných nehôd, v dôsledku čoho sa tvoria kolóny. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Pre nehodu na Moste SNP v smere na Staromestskú sa podľa Stellacentra tvorí kolóna už od výjazdu z Petržalky.



Zdržanie do 15 minút avizuje Zelená vlna pre nehody na Gagarinovej za obchvatom smerom von z mesta a na konci Einsteinovej smerom na Prístavný most. V oboch prípadoch je blokovaný jeden jazdný pruh.



So zdržaním treba rátať v dôsledku nehôd aj na Prievozskej pred križovatkou s Bajkalskou smerom z centra a na Račianskej pred Račianskym mýtom smerom do centra.



Nehody podľa Stellacentra odstraňujú tiež na Jantárovej ceste, pri križovatke s Jungmannovou a na Matejkovej, kde je zdržanie v oboch smeroch.



Kolónu do 25 minút avizuje Stellacentrum na Hradskej v smere do Vrakune, 15 minút sa vodiči zdržia pred Prístavným mostom v smere od Zlatých pieskov.