V Bratislave treba počítať na niektorých miestach s kolónami

Bratislava 15. júla (TASR) – V Bratislave treba vo štvrtok počítať na niektorých miestach so zdržaniami a kolónami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Hodinové zdržanie je hlásené na vjazde do Bratislavy po D2 z Malaciek. Vodiči si postoja aj v 15-minútovej kolóne na D1 pri Zlatých Pieskoch v smere zo Senca.



Zelená vlna upozorňuje na viaceré dopravné nehody. Jedna sa stala na ceste I/61 v Bernolákove smerom do Bratislavy. Druhá v hlavnom meste na Brnianskej za Patrónkou smerom do centra. Vodiči by sa v tomto úseku nemali zdržať.