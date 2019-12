V bratislavskej MHD pribudne desať nových kapacitných autobusov

Bratislava 11. decembra (TASR) - Desať nových autobusov s rozšíreným úložným priestorom začne budúci rok premávať na bratislavské letisko. Dopravný podnik Bratislava (DPB) ukončil verejné obstarávanie na nové vozidlá. Víťazom častí na dodanie desiatich kapacitných autobusov a jedného autobusu pre autoškolu sa stal výrobca Solaris. V prípade obstarávania ďalších 70 kĺbových autobusov vyhodnocujú ponuky, pri obstarávaní štyroch minibusov bola súťaž zrušená a dopravca bude ďalej postupovať priamym rokovacím konaním. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



DPB vyhodnotil dve z troch častí verejného obstarávania na nové autobusy MHD. "Potreba nových vozidiel prispôsobených pre prevoz väčšieho množstva batožiny tak bude uspokojená v roku 2020. Vozidlá Solaris Urbino 18 navyše poskytnú vysoký komfort cestovania aj v ďalších ohľadoch a umožnia presun v súčasnosti využívaných autobusov Mercedes CapaCity na posilnenie iných liniek bratislavskej MHD," povedala Volfová.



Nové kĺbové autobusy so špeciálnym usporiadaním interiéru budú nízkopodlažné, klimatizované s wifi pripojením či možnosťou nabíjania elektroniky prostredníctvom USB portov. Ich sedadlá budú vyrobené z ľahko udržiavateľného materiálu a vďaka emisnej norme EURO 6d sú podľa dopravcu tieto vozidlá úsporné a priateľské k životnému prostrediu. Bezpečnosť v nich zabezpečí integrovaný kamerový systém.



"Novinkou v bratislavskej MHD budú farebné linkové transparenty – štandard, ktorým chce DPB prispieť k ľahšej orientácii obyvateľov i turistov. Prvýkrát sa objavia práve na tejto "letiskovej" linke," podotkla hovorkyňa.



Cena jedného nového kĺbového autobusu je 312.500 eur bez DPH. Celková úspora na tejto zákazke na desať vozidiel oproti predpokladanej hodnote dosiahla podľa DPB vyše 13 percent, presne 425.000 eur bez DPH. Jeden kus vysúťaženého vozidla pre autoškolu DPB bude slúžiť k výcviku nových vodičov autobusov, ktorých DPB chce v najbližšej dobe prijať desiatky. Cena za toto vozidlo dosiahla 329.900 eur a bola tak oproti predpokladanej cene nižšia o vyše 35.000 eur.



V prípade tendra na nové štyri minibusy bola verejná súťaž pre predmetnú nadlimitnú zákazku vyhlásená vo vestníku Európskej únie a rovnako aj vo vestníku verejného obstarávania. "Napriek tomu, že na európskom trhu existuje viacero hospodárskych subjektov, ktoré by vedeli splniť požiadavky na predmet zákazky a rovnako aj na splnenie podmienok účasti, ponuku predložil len jeden uchádzač, ktorý však nepreukázal splnenie podmienok účasti, a tak musel byť z verejného obstarávania vylúčený a súťaž následne zrušená," priblížila pre TASR Volfová. Keďže predmetné autobusy potrebuje obstarať, bude ďalej postupovať priamym rokovacím konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pričom osloví tri hospodárske subjekty za účelom vytvorenia podmienok pre hospodársku súťaž.



Pri súťaži na ďalších 70 nových kĺbových autobusov je podľa dopravcu predmetná zákazka veľmi komplexná, realizuje sa proces vyhodnocovania ponúk a splnenia podmienok účasti za účelom vysvetlenia nejasností a vylúčenia akýchkoľvek pochybností v ponuke. DPB vyhlásil v auguste dve verejné obstarávania, a to na nákup 81 kĺbových autobusov a na nákup štyroch minibusov (s dĺžkou maximálne osem metrov). Ide o jeden z najväčších a najvýznamnejších tendrov v histórii bratislavskej MHD.