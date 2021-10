V bratislavskej rannej špičke sú zdržania do 20 minút

Bratislava 19. októbra (TASR) - V bratislavskej rannej špičke si vodiči postoja v kolónach na viacerých miestach. Zdržia sa do 20 minút. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna RTVS.



Najdlhšie zdržanie sa týka výjazdu z Vajnôr smerom na Zlaté Piesky. Štvrť hodiny si vodiči postoja na Račianskej smerom do centra a na starej Seneckej ceste pri obchodnom centre v smere do Bratislavy.



Desaťminútové zdržanie avizuje Zelená vlna RTVS na konci rýchlostnej cesty R7 smerom na Bajkalskú.