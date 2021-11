V BSK bude jazdiť nový regionálny autobusový dopravca

Bratislava 14. novembra (TASR) - V Bratislavskom kraji bude od pondelka (15. 11.) pôsobiť nový regionálny autobusový dopravca -Arriva. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s ním po ukončení súťaže podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur. Arriva nahradí v kraji dopravcu Slovak Lines, ktorému sa skončí zmluva v nedeľu. Slovak Lines bude aj naďalej prevádzkovať autobusovú stanicu v Bratislave, ruší však spoj do rakúskeho Hainburgu i niektoré školské autobusy a spoje v MHD. Pre aktuálnu situáciu budú vybrané linky prevádzkované v obmedzenom režime, čo sa dotkne necelých piatich percent z celkového počtu denne naplánovaných spojov.



Zásluhou nového kontraktu sa má podľa predsedu BSK Juraja Drobu zvýšiť kvalita aj atraktivita verejnej hromadnej dopravy v regióne, a to najmä vďaka novým a moderným autobusom. Spoje majú na seba lepšie nadväzovať a zmeny sa postupne dočkajú aj vizuál autobusových zastávok či cestovné poriadky. Kraj tvrdí, že zlepšuje ekonomiku prevádzky a tiež výrazne posilňuje svoje právomoci pri kontrole výkonov.



"Tender na nového dopravcu bol bezpochyby najväčším a najzložitejším v histórii BSK. Nový dopravca bude musieť po uplynutí prechodného obdobia splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania," skonštatoval Droba. Prechodné obdobie bude platiť prvý rok od začatia prevádzky.



Autobusy nového dopravcu majú byť napríklad klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť. Stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel. Pribudne hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke.



Ceny cestovných lístkov v regionálnej autobusovej doprave v kraji zostanú nezmenené. V platnosti rovnako zostanú aj čipové karty vydané doterajším regionálnym dopravcom Slovak Lines i dobité kredity. Pre oblasti Pezinok, Senec a Šamorín sa zmenia cestovné poriadky. Priniesť majú lepšiu nadväznosť na vlakové či iné autobusové spojenia a tiež skrátenie cestovného času. Pre oblasť Malaciek dôjde k obdobným zmenám až zhruba o mesiac neskôr.



Po novom budú zastávky regionálnych autobusov na znamenie, vodič na nich zastaví len v prípade, ak bude chcieť na spoj niekto nastúpiť alebo z neho vystúpiť. Na území Bratislavy smerom do centra sa bude dať do autobusov nastupovať všetkými dverami, v regióne zatiaľ zostáva v platnosti doterajší stav, teda nastupovanie prednými dverami. Novinkou budú tiež nočné či expresné linky.