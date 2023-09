Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa opäť spomaľuje

Bratislava 27. septembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 sa vodiči zdržia 25 minút, rovnako tak aj po starej ceste cez Lamač. Rovnako 20-minútové zdržanie je hlásené aj na diaľnici od Zlatých pieskov po Prístavný most.



Približne 15 minút si postoja na Račianskej ulici v Bratislave smerom do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy desať minút.