Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 11. októbra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu hlásia na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Obe stoja v odstavnom pruhu, vodiči sa zdržia 20 minút. S rovnako 20-minútovým zdržaním treba počítať aj za Rusovcami smerom do Petržalky. Do desať minút si vodiči postoja aj na Račianskej ulici smerom do centra.



Doprava sa spomaľuje aj smerom do Bratislavy. Dvadsať minút si vodiči postoja v Rovinke smerom do Bratislavy a 15 minút na diaľnici D2 z Lozorna, cez Stupavu do Lamača.