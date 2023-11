Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 21. novembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v utorok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehodu dokumentujú na nultom kilometri diaľnice D1 v Petržalke, kde sa smerom na Prístavný most zrazili dve autá v ľavom jazdnom pruhu. Premávka sa preto spomaľuje. Nehodu odstraňujú na križovatke Kazanskej a Krajinskej ulice, kde sa vodiči zdržia najmä na Krajinskej v smere do centra.



Približne s 20-minútovým zdržaním treba počítať na D1 od Zlatých pieskov smerom na Prístavný most do Petržalky. Rovnaké zdržanie hlásia aj na Vajnorskej cesta pred Kuchajdou smerom od Zlatých pieskov. S približne 20-minútovou kolónou treba počítať aj na Žitnej a Račianskej ulici smerom do centra.



Kolóny sú hlásené aj pri ceste do hlavného mesta. Približne 15 minút si vodiči postoja na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 aj po starej ceste. Zdržanie desať minút evidujú na výjazde z Bernolákova do Bratislavy po Starej seneckej ceste.