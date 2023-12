ZDRŽÍTE SA: Doprava v hlavnom meste sa mierne spomaľuje

Bratislava 6. decembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Hodinu sa vodiči zdržia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na starej ceste musia vodiči počítať so zdržaním 15 minút. Kolóna a desaťminútové zdržanie je na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom do Bratislavy.



Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Vodiči si tam postoja 20 minút. Nehodu evidujú aj na križovatke Záhradníckej a Karadžičovej ulice smerom z centra, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý odbočovací pruh, premávka sa spomaľuje.



S kolónou treba počítať aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku, kde sa vodiči zdržia 15 minút.