Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 18. januára (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa vo štvrtok na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 za Mostom Lanfranconi smerom do Petržalky, kde sa zrazili dve autá. Blokujú odbočovací pruh na D1, vodiči sa zdržia v kolóne. Nehoda sa stala aj na Prievozskej ulici, pred križovatkou s Bajkalskou smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá, blokujú jeden jazdný pruh.



Kolóny hlásia aj v Mlynskej doline i Limbovej ulici smerom k nemocnici, zdržanie je tam 15 až 20 minút.



Nehodu hlásia aj na konci Mosta SNP smerom do Petržalky, blokovaný je jeden jazdný pruh. S kolónou však treba počítať na Moste SNP aj smerom do mesta, zdržanie je 15 minút.



So zdržaniami treba počítať aj smerom do hlavného mesta. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 sa zdržia vodiči viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára Tunel Sitina. So zdržaním okolo 15 minút treba počítať na vjazde do Bratislavy po starej ceste. Rovnaké zdržanie hlásia aj v Rovinke smerom do Bratislavy.