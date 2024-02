Kolóny v Bratislave: Doprava sa na niektorých miestach spomaľuje

Bratislava 28. februára (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehodu dokumentujú v Petržalke v pripájacom pruhu na diaľnici D2. Z Bratskej smerom na Most Lanfranconi sa zrazil kamión s osobným autom. O pár metrov ďalej v rovnakom smere na zjazde z D2 na Einsteinovu ulicu sa zrazilo osobné auto s dodávkou, zdržanie je 15 minút.



S kolónou a zdržaním desať minút treba počítať na vjazde do Petržalky z Rusoviec, ale aj na Račianskej ulici smerom do centra.



Zdržaniu sa nevyhnú ani niektorí vodiči smerom do hlavného mesta. Nehoda sa stala aj na diaľnici D4 pri Stupave smerom na Záhorskú Bystricu, kde sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný, premávku usmerňujú policajti. Krátke zdržanie hlásia vodiči aj pre nehodu za Mostom pri Bratislave smerom do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Kolóna a zdržanie desať minút je aj v Rovinke smerom do Bratislavy.