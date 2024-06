Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 4. júna (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v utorok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Na Račianskej ulici smerom do centra treba počítať so zdržaním 45 minút, pracujú tam cestári. Približne 25 minút si vodiči postoja na diaľnici D1 cez Prístavný most smerom do Petržalky.



Približne 40-minútovému zdržaniu sa vodiči nevyhnú na D1 zo Senca do Bratislavy smerom cez Prístavný most. Približne 20- až 30-minútové zdržanie hlásia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste.