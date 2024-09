Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 25. septembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Kolóna je na diaľnici D1, pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov, kde hlásia vodiči zdržanie 20 minút.



Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek, zdržanie je tam 30 minút. Podobne dlho sa stojí aj na ceste I/2. Polhodinové zdržanie je aj na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova. V Rovinke smerom na Bratislavu si vodiči postoja 15 minút.



Nehodu dokumentujú na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. V ľavom jazdnom pruhu sa zrazili štyri autá, premávka sa spomaľuje.