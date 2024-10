NEHODY PRI BRATISLAVE: Doprava sa v hlavnom meste spomaľuje

Bratislava 2. októbra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú na ceste I/2 za Záhorskou Bystricou smerom na Lamač, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh, vodiči sa zdržia minimálne 15 minút.



Kolóna je na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, vodiči si postoja 30 minút. Približne 20 minút sa zdržia pri vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek. Viac ako polhodinové zdržanie hlásia vodiči aj na trase cez Stupavu, dôvodom je nehoda. Kolóne sa nevyhnú ani na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova, kde je zdržanie 20 minút.