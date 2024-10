Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 23. októbra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú nehody i kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu odstraňujú v Lamači pri Krematóriu smerom do centra, zdržanie je tam 30 minút. Nehodu dokumentujú aj v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici smerom na Slnečnice, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh.



Kolóny vodiči hlásia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, kde je zdržanie 20 minút, rovnako tak na ceste I/2. S 20-minútovým zdržaním treba počítať aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste. Rovnaké zdržanie je aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu.



Dvadsaťminútovému zdržaniu sa nevyhnú vodiči ani na bratislavskej diaľnici D1 od letiska po Prístavný most. Rovnako 20 minút si postoja na Račianskej ulici smerom do centra. Rovnaké zdržania hlásia aj v Rovinke smerom na Bratislavu.