Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Bratislava 4. decembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom od Senca, kde sa v ľavom jazdnom pruhu zrazilo päť áut. Vodiči si tam postoja 50 minút, na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržia 15 minút. Rovnako 15-minútové zdržanie je aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek.



Kolóne sa vodiči nevyhnú ani v Bratislave na nábreží smerom do centra, kde hlásia zdržanie 15 až 20 minút.