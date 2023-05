Doprava v Bratislave i smerom doň sa opäť mierne spomaľuje

Bratislava 10. mája (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



V hlavnom meste musia vodiči počítať so zdržaním na Bratislavskej ulici smerom do mesta, na vjazde do Vrakune v smere od Mosta pri Bratislave a pre nehodu aj na diaľnici D2 pri výjazde na Lamač smerom do centra.



Kolóny hlásia aj v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy, ako i v Rovinke smerom do Bratislavy. Zelená vlna tiež upozorňuje na odstavené auto s defektom na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy.