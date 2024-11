Doprava v hlavnom meste sa mierne spomaľuje

Bratislava 25. novembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v pondelok ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú kolóny i nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu dokumentujú na Štefánikovej ulici, pri Prezidentskom paláci v Bratislave smerom do centra. Havarovalo tam osobné auto, blokovaný je pravý a stredný jazdný pruh. Vodiči musia počítať so zdržaním.



Kolóne sa vodiči nevyhnú ani na bratislavskej diaľnici D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste v smere na Prístavný most do Petržalky. Zdržanie je tam približne desať minút.



So zdržaním treba počítať aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste, kde si vodiči postoja 40 minút. Rovnaké zdržanie je aj na D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy a od Malaciek. Zelená vlna STVR pripomína, aby vodiči nezabúdali na uličku záchrany. S približne desaťminútovým zdržaním treba počítať na D1 pri Senci smerom do Bratislavy, ale aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu.