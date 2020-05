Cestovné poriadky prímestských autobusov v Bratislave sa zmenia

Bratislava 5. mája (TASR) – V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa upravia cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Od pondelka budú regionálne spoje Slovak Lines premávať počas pracovných dní v kratších časových intervaloch a rovnomerne počas celého dňa. Prímestská autobusová doprava IDS BK prechádza od tohto dňa na režim cestovných poriadkov platných v pracovné dni počas školských prázdnin.



Generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant spresnil, že po takmer dvoch mesiacoch prísnych opatrení pre pandémiu nového koronavírusu sa cestovanie prímestskou dopravou postupne vracia do normálu. "Po zmene pravidiel cestovania v nastupovaní cez predné dvere zvyšujeme počet spojov, keďže sa vraciame k štandardnému grafikonu platnému počas školských prázdnin," uviedol.



Generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK, Zuzana Horčíková očakáva v súvislosti so zmierňujúcimi sa opatreniami zo strany štátu ďalší zvýšený dopyt cestujúcich, ktorí dochádzajú do zamestnania či k lekárovi.



"Aby sme vyhoveli ich požiadavkám, spolu s partnermi sme sa rozhodli posilniť prímestskú autobusovú dopravu. Naďalej však cestujúcich vyzývame, aby pri využívaní verejnej hromadnej dopravy dodržiavali všetky hygienické opatrenia, najmä využívali bezhotovostné platby za cestovné lístky," uviedla.



Prímestská autobusová doprava IDS BK funguje od marca pre pandémiu v špeciálnom režime a začala jazdiť podľa cestovných poriadkov platných v sobotu. Na základe pripomienok, podnetov a dát z terénu boli postupne pridávané ďalšie mimoriadne a posilové spoje, aby bola zabezpečená dostatočná ponuka cestovania, no zároveň dodržané hygienické pravidlá. Aktuálne boli do vozidiel dopravcu Slovak Lines namontované ochranné bariéry, ktoré oddeľujú vodiča od cestujúcich, a tým znižujú riziko prenosu nového koronavírusu.



Od soboty 2. mája sa do regionálnych autobusov Slovak Lines opäť nastupuje prednými dverami. Cestujúci sú naďalej povinní nosiť ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou. Zároveň nemôžu obsadzovať prvé štyri miesta vpredu v autobuse.