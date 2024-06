Doprava v Nitrianskom kraji prejde od 1. júla na prázdninový režim

Nitra 30. júna (TASR) - Autobusy spoločnosti Arriva, ktoré v Nitrianskom kraji zabezpečujú mestskú a prímestskú dopravu, budú od 1. júla do 31. augusta premávať v prázdninovom režime a počas voľných dní v sviatočnom režime. Ako informoval dopravca, prázdninový režim ovplyvní predovšetkým ranné spoje, ktoré počas školského roka využívajú žiaci základných a stredných škôl.



Zároveň pripomenul, že v MHD Levice môžu vďaka podpore mesta žiaci základných škôl a osemročného gymnázia od prímy po kvartu cestovať zadarmo aj počas letných prázdnin. "Stačí, ak majú v meste trvalý pobyt a na svojej čipovej karte nastavené bezplatné cestovanie," uviedol dopravca.



Dopravná spoločnosť vyzvala cestujúcich, aby v prázdninovom období venovali zvýšenú pozornosť značkám v cestovných poriadkoch. "Niektoré zmeny sa totiž môžu týkať aj spojov, ktoré využívajú napríklad pri ceste do práce," povedal hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



Pripomenul tiež, že počas letného obdobia je naplánovaná úplná uzávierka cesty I/51 medzi Klasovom a Vrábľami. "Obchádzka opravovaného úseku cez Veľké Chyndice spôsobí predĺženie času jazdy o desať minút nielen na taktovej linke Nitra - Levice, ale aj na ďalších linkách," upozornil Stach.



Počas letných prázdnin bude pokračovať aj rozšírená preprava cyklobusmi, ktoré sú vybavené nosičmi bicyklov. "Ide o vybrané prímestské linky Nitra - Kostoľany pod Tribečom, Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom a Zlaté Moravce - Sľažany - Kostoľany pod Tribečom. V soboty 6. júla a 7. septembra môžu cestujúci so záujmom o cykloturistiku využiť aj cyklobus s vozíkom s kapacitou až 30 bicyklov na trase Nitra - Bojná - Duchonka a 28. júla a 24. augusta na trase Nitra - Topoľčianky," doplnil dopravca.