VODIČI, POZOR: V noci cez víkend uzatvoria diaľničný úsek pod Tatrami

Na snímke tunel Bôrik Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Ľavá tunelová rúra smerom na Žilinu bude uzatvorená v sobotu od polnoci do 5.00 h, v opačnom smere bude uzávera platiť od 00.30 h do 5.00 h, a to už zmeneného letného času.

