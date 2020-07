HROZIVÁ ŠTATISTIKA: V okrese Galanta zomrelo na cestách už šesť ľudí

Galanta 3. júla (TASR) – Polícia začala vo veci smrteľnej štvrtkovej (2.7.) dopravnej nehody na rýchlostnej ceste R1 v okrese Galanta trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy. Informovala o tom polícia. V okrese Galanta evidujú od začiatku roka na cestách päť nehôd a šesť úmrtí.



V podvečerných hodinách 22-ročný vodič zo Serede išiel s autom Honda Accord v smere na Trnavu. Približne v 24. kilometri pri odbočke na Patu v okrese Galanta dostal v ľavom jazdnom pruhu z nezistených príčin pravdepodobne šmyk a narazil do odstaveného prípojného vozíka. Predný náraz neprežila 34-ročná spolujazdkyňa zo Šoporne. Uviedla to krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Vodič z Hondy bol jednorazovo ošetrený v nemocnici v Galante. Polícia alkohol uňho nezistila. Pri nehode sa ťažko zranil aj 35-ročný muž z odstaveného auta, ktorého previezli leteckí záchranári do trnavskej nemocnice," doplnila hovorkyňa. Rýchlostná cesta bola v tomto úseku takmer päť hodín neprejazdná.