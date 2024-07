Doprava v úseku Mníšek nad Hnilcom-Švedlár by mohli obnoviť popoludní

Gelnica 9. júla (TASR) - Vlaková doprava v úseku Mníšek nad Hnilcom - Švedlár v okrese Gelnica je naďalej prerušená. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) predpokladajú jej spustenie v utorok o 15.00 h. Pre TASR to povedala hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová. K podmytiu a zaplaveniu trate došlo v pondelok (8. 7.) popoludní pre silnú búrku.



"Z dôvodu obmedzení na trati vplyvom počasia a pre čo možno najkomfortnejšie cestovanie Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečila pre cestujúcich náhradnú autobusovú dopravu v úseku Mníšek nad Hnilcom - Nálepkovo. Autobusmi sú nahrádzané prevažne osobné vlaky linky Margecany - Nálepkovo a zrýchlené vlaky linky Banská Bystrica - Margecany," uviedla ZSSK s tým, že obnovu vlakovej dopravy v tomto úseku a opravu trate nateraz nevie odhadnúť.



ŽSR spresnili, že v úseku čistia a odstraňujú nánosy. "Predpokladané spustenie dopravy by malo byť dnes o 15.00 h a vlaky by mali úsekom prechádzať rýchlosťou 30 km/h," povedala Bahylová.



Na hodinu bola v utorok dopoludnia prerušená aj osobná doprava v úseku Margecany - Krompachy. Dôvodom bol spadnutý strom na trati.