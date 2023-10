NEŠTASTIE NA SPIŠI: Vlak zrazil človeka v koľajisku

Spišská Nová Ves 30. októbra (TASR) - Vlakovú dopravu v úseku Spišské Vlachy - Markušovce po pondelkovej popoludňajšej zrážke vlaku s človekom čiastočne obnovili. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že nehodová udalosť spôsobila meškanie niektorých spojov.



"Vlak nákladného dopravcu ZSSK Cargo zrazil osobu neoprávnene pohybujúcu sa v koľajisku na úseku trate Spišské Vlachy - Markušovce," spresnil. K zrážke došlo približne o 13.50 h. Vlakovú dopravu v uvedenom úseku obnovili po prvej traťovej koľaji približne o 40 minút na to. Po oboch koľajach má byť doprava obnovená po vyšetrení udalosti políciou.



"Z dôvodu nehodovej udalosti meškajú zo stanice Spišské Vlachy dva vlaky kategórie Ex v rozsahu približne 34 až 60 minút a dva vlaky kategórie Os v rozsahu okolo 40 až 50 minút," dodal Kováč.