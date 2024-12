Vlak z Nitry do Bratislavy bude premávať denne každé dve hodiny

Nitra 5. decembra (TASR) - Od polovice decembra začne fungovať priame železničné spojenie Bratislava - Nitra. Umožní rýchlu dopravu bez prestupu každé dve hodiny počas celého dňa, potvrdil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa na spoločnom rokovaní zástupcov mesta Nitra, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ZSSK vo štvrtok v Nitre.



Spoločné rokovanie by malo podporiť spoluprácu medzi partnermi a prispieť k zlepšeniu verejnej dopravy, sociálnych služieb aj možnosti zamestnanosti. Hlbšia spolupráca medzi samosprávnymi krajmi a dopravcami by mala v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu života obyvateľov, zhodli sa účastníci stretnutia. Hlavnými témami rokovania boli rozšírenie a frekvencia vlakových spojení v Nitrianskom kraji či integrácia rôznych druhov dopravy do jednotného systému s dôrazom na modernizáciu a ekologické inovácie.



Hattas skonštatoval, že mesto sa intenzívne pripravuje na nové programové obdobie, počas ktorého bude v nitrianskom regióne potrebné implementovať projekty v hodnote 50 miliónov eur. "Investície plánujeme smerovať do dopravy, životného prostredia, športovej a kultúrnej infraštruktúry, ako aj do verejného priestoru," povedal Hattas.