Za parkovanie v centre Partizánskeho sa bude platiť od júla

Partizánske 15. júna (TASR) - Vodiči začnú za parkovanie v centrálnej zóne Partizánskeho platiť od júla. Spustenie parkovacieho systému odložila samospráva pre pandémiu nového koronavírusu, pre jeho ekonomické dôsledky upravila okrem iného i cenu abonentskej karty. Spustenie prevádzky plateného parkovania schválili v rámci aktualizácie miestnej normy na svojom rokovaní v pondelok miestni poslanci.



"My sme pripravovali zriadenie mestskej parkovacej zóny podstatne skôr. Prvý odklad bol k 1. aprílu, ale potom v marci zavládla koronakríza na území celého Slovenska a neobišla ani Partizánske. Vtedy som si dovolil rozhodnúť sám, že zavedenie parkovacieho systému posúvame na neurčito. Nevedeli sme, ako dlho bude koronakríza trvať a aké bude mať následky," spomenul primátor Jozef Božik.



Mesto, čo sa týka parkovacej politiky, sa podľa neho nachádza v stave spred koronakrízy, počet vozidiel v centre je tak identický, preto aj na rokovaní mestskej rady vyvstala otázka, ako čo najskôr zaviesť mestskú parkovaciu zónu do reálneho života. "K 1. júlu spúšťame mestský parkovací systém. Všetko bude tak, ako bolo pôvodne dohodnuté. Viacero ulíc sa zjednosmerňuje, na viacerých uliciach bude zákaz státia, keďže tam nie sú vyznačené miesta," priblížil.



Samospráva sa zároveň rozhodla znížiť cenu abonentskej karty, reaguje tak na avizovanú nepriaznivú ekonomickú situáciu. Abonenti po novom zaplatia za kartu 300 eur za rok namiesto 400 eur za rok. "Je to odpoveď na to, že chceme rozbehnúť ekonomiku aj tu v centre mesta a občania, ktorí potrebujú dochádzať do centra mesta, mali šancu si to zaplatiť," ozrejmil Božik.



Radnica zároveň zavedie prechodné obdobie do 8. júla, kedy si bude môcť občan požiadať o zrušenie karty vydanej do 15. júna a bude mu vrátený poplatok vo výške 100 percent. Po tomto termíne už bude vrátená len alikvotná suma prepočítaná na ročné obdobie platnosti karty.



Spustenie parkovacieho systému v centre odložilo Partizánske dovedna dvakrát. Radnica v tejto súvislosti počíta s približne 50-percentným výpadkom pôvodne plánovaných príjmov v rozpočte.



"Primárnym cieľom mesta nie je, aby sme na tom získavali finančné prostriedky, primárnym cieľom je zaregulovať statickú dopravu tak, aby tu vozidiel bolo menej," skonštatoval primátor.