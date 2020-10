Vodiči sa na ceste do Bratislavy miestami zdržia aj 20 minút

Bratislava 26. októbra (TASR) – Vodiči sa na ceste do Bratislavy a centra hlavného mesta počas pondelkového rána miestami zdržia aj do 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella Centrum.



S kolónami treba rátať na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Bratislavy, vodiči sa zdržia do 15 minút. Ďalej v smere od Bernolákova, Ivanky pri Dunaji a Mostu pri Bratislave do hlavného mesta, kde hlásia šoféri zdržanie do 20 minút. V smere od Rovinky do Bratislavy do desať minút.



Opatrnosť treba zvýšiť aj pri Krížnej ulici a Vazovovej ulici, kde sú ulice z dôvodu rekonštrukcie električkového koľajiska, výmeny výhybky a opravy okolitých spevnených plôch čiastočne uzatvorené.