Vodiči sa na D1 v smere do Bratislavy zdržia takmer dve hodiny
Vodiči si tam počkajú asi 20 minút. Kolóny sa tiež tvoria na bratislavskej Račianskej ulici smerom do centra. Stojí sa tam 15 minút.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vodiči sa na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy zdržia takmer dve hodiny. Dôvodom je nehoda dvoch nákladných áut, ktorá si vyžiadala dopravné obmedzenia. Prejazdný je stále iba ľavý pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Priblížila, že na obchádzke cez Blatné sa stojí 15 minút. S kolónou treba počítať aj na na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Vodiči si tam počkajú asi 20 minút. Kolóny sa tiež tvoria na bratislavskej Račianskej ulici smerom do centra. Stojí sa tam 15 minút.
